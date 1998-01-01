Астрономия ЖКХ: Каким образом появляются фантастические долги у россиян

Всю неделю в стране активно обсуждали списание долгов по газу жителям Чеченской республики. Девять миллиардов рублей, между прочим. На днях тут и там в разных регионах страны стал раздаваться резонный вопрос: «А что, так можно было?». На фоне этих разговоров вспомнили, сколько россияне должны за услуги ЖКХ — всплыла астрономическая сумма — почти полтора триллиона рублей! Мы решили узнать, как появились эти невероятные долги и выяснили, что дело не только в потребителях.

— Вот здесь мы и живем, — рассказывает жительница Дзержинска Алена Лисовская.

22 квадратных метра на пятерых, не считая кота. 8800 детских, не считая подачек от бывших мужей. 4000 коммуналка. Математика большой семьи Алены Лисовской проста до слез.

— Стоял выбор либо оплатить коммунальные платежи, либо накормить своих детей, — объясняет девушка.

Или иной выбор.

— Вот здесь вот была такая большая черная, плесень черная! — рассказывает житель Свердловской области Михаил Неуймин.

Плесень Михаил выводил вместе со штукатуркой. Зимой ее место заняли сосульки. А виной по мнению в том числе и суда — коммунальщики, которые некачественно провели ремонт фасада.

— Я просто им сказал — я вам платить не буду пока вы мне все не почините, — подчеркивает мужчина.

В итоге — Алена из Дзержинска должна коммунальщикам 112 тысяч рублей. Михаил из поселка Щелкун — двести тысяч. Обычные, кажется, истории.

Или напротив — дом, недавно построен. Близкий к элитному. Но и здесь жильцы умудрились накопить долгов на семь миллионов рублей. И это тоже — типично российская ситуация».

Стены позора здесь не стыдятся — в списке почти все квартиры.

— Спасибо большое за общение. До свидания.

Двести, триста тысяч, полмиллиона. Почему люди, которым хватило денег на дорогое жилье, не могут оплатить коммуналку — тоже никому не интересно. Просветленная общественность обсуждает Чечню, где, якобы, суд списал все долги населения за газ. Провести аналогичное списание в своих регионах предложили отдельные депутаты из Чувашии, Смоленска, а также из Башкирии. Написали обращения, выложили фотографии в интернет — тем дело и кончилось. К концу недели с газа все перешли на электричество. Чубайс неожиданно заявил, что россияне слишком мало платят в принципе.

— Цена на электроэнергию в России, упрощая картину, прям, сегодня вдвое ниже чем в мире. Дешевое экономить не за чем. Даром прибыло с ветром убыло, есть такая русская поговорка, — заявил председатель правления ООО УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

Чубайс предложил — надо брать двойную плату с тех, кто тратит много электричества. Много — это 300 киловатт в месяц, вот и считайте.

— На самом деле у нас не такие уж и маленькие тарифы, как они считают, во-первых. А во-вторых, все их рассказы о том, что всего лишь несколько процентов домохозяйств выбиваются из квоты в 300 кВт/час, это сказки, — не согласен депутат Госдумы РФ, член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Ионин.

Обсуждали на всех уровнях и очень громко. Два дня. Потом как-то забылось. И уж конечно, никого уже не интересовало обстоятельное и подробное объяснение правительства Чечни по их газовому вопросу. Выяснилось, что долги никто никому не прощал. Проблема — бюрократическая.

— На несуществующие, нежилые дома, погибших или выехавших граждан начислялась задолженность за не потребленный газ, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа. Некоторые политики и СМИ превратили данную проблему в шоу, — заявили в пресс-службе главы и правительства Чеченской республики.

Девять неподтвержденных миллиардов, конечно, впечатляющая сумма. Впечатляет она до тех пор, пока не посмотришь на общий долг россиян по всем услугам ЖКХ. В этих полутора триллионах — и 112 тысяч многодетной мамы из Дзержинска и 200 — мужчины из поселка Щелкун и полмиллиона владелицы элитной квартиры в Петербурге. Кроме того, здесь же — деньги, которые не дошли до поставщика услуг от управляющих компаний, а также, например, котельных, которые сами не расплатились за энергоресурсы. А еще есть промышленные предприятия, неплатежи которых могут исчисляться десятками миллионов. При этом возможность вернуть деньги всегда одна — через суд.

Ну что возьмешь с многодетной матери, безработного алкоголика или внезапно исчезающего директора управляющей компании? И самое интересное — все эти долги все равно потребители отдадут пусть и опосредованно.

— По итогам года компания видит, что, ага — у меня убыток. Она идет в регулирующий орган государственный и говорит, что у меня вот с этими тарифами накопился вот такой и такой убыток. Увеличьте мне тарифы, чтобы я все-таки была прибыльной компанией и могла дальше работать. Чем больше неплатежей, тем больше компания пытается поднять тарифы и нормативы, — поясняет эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Ляшков.

Разбираться в каждой отдельной ситуации, эффективно забирать или прощать, отладить в конце концов сложную систему взаимодействия и расчетов потребителей, поставщиков, производителей услуг ЖКХ — все это скучно, долго и неинтересно. Пока, к сожалению, чаще находится условный депутат, которому надо мелькнуть в СМИ, и начинает требовать понять население и простить, сам не понимая причин и последствий или что еще опаснее — условный Чубайс, у которого любимый способ решения проблем уже давно один-единственный — поднять цены.