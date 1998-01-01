Генпрокуратура сможет проверять наличие счетов за рубежом у чиновников

Совет Федерации на заседании в среду, 30 января, одобрил закон, наделяющий Генеральную прокуратуру РФ новыми полномочиями. Отныне надзорное ведомство сможет проверять наличие вкладов и сбережений за границей у российских чиновников, сообщает ТАСС.

По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, принятие этого документа позволит более эффективно бороться с коррупцией.

— Принятие федерального закона позволит повысить эффективность мероприятий, проводимых государством в области противодействия коррупции , — подчеркнул Клишас.

По словам сенатора, одновременно с этим устанавливается запрет на передачу полученной информации третьим лицам.

Новый закон, при условии его подписания президентом РФ, вступает в силу спустя 180 дней с даты официальной публикации.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Министерстве юстиции привели примеры «вынужденной коррупции» чиновников. Эксперты и пользователи сети высказали свое мнение на счет скандальной инициативы.