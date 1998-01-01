Снегопад «обесточил» более 40 тысяч домов во Франции

Зимняя буря «Габриэль» оставила без электроснабжения более 40 тысяч домов во Франции, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крупнейшего местного оператора энергосетей Enedis.

В сообщении компании упоминаются департаменты Уаза, Приморская Шаранта, Вьен и Де-Севр.

— Наши сотрудники мобилизованы, восстановление электричества ожидается практически во всех регионах к сегодняшнему вечеру , — сообщают представители энергоснабжающей компании на своей странице в Twitter.

Энергетики попросили жителей обесточенных регионов обратить внимание на безопасность и сообщать обо всех внештатных ситуациях.

Зимняя буря «Габриэль» пронеслась во вторник, 29 января, вечером над атлантическим побережьем Франции. В отдельных районах скорость ветра достигала 27 м/с.

Ранее Пятый канал сообщал, что зимний шторм «Габриэль» смывает Францию с лица Земли. Тяжелее всего ситуация на западном побережье страны, где волны достигают высоты нескольких метров.