Семья Башаровых впервые появилась вместе на публике после грандиозного скандала

Скандал, начавшийся в конце декабря, близится к развязке. Прямо перед Новым годом российский актер Марат Башаров стал главным героем прессы. СМИ сообщали, что он якобы избил свою жену Елизавету Шевыркову, после чего та оказалась на больничной койке с переломом носа.

Узнав шокирующее известие, родственники Елизаветы буквально рвали и метали. О конфликте в семье сообщил брат Шевырковой Федор. Он был особо недоволен шурином и намеревался привлечь Башарова к уголовной ответственности за его «буйство».

Однако, судя по всему, мнение близких Шевыркова отодвинула на второй план. Спустя месяц она появилась вместе со своим супругом на премьере картины Григория Константинопольского «Русский бес», которая состоялась в Москве 29 января. Об этом сообщает Дни.ру.

На показе фильма пара не стеснялась позировать перед фотографами на красной дорожке. Супруги дружелюбно общались с гостями и делали милые совместные снимки, по которым точно не скажешь, что на днях в семье был раздор. Увидев семейную пару вместе, фанаты предположили, что скандалу пришел конец, а дома у Башаровых воцарился мир и покой.

Впрочем, неизвестно, как долго это затишье продлится, ведь, как сообщил брат Шевырковой Федор, Башаров не первый раз поднял руку на жену. Ранее он сломал Елизавете палец.