Видео: Освобожденные из пиратского плена моряки вернулись в Петербург

Петербургские моряки вернулись в Северную столицу после освобождения из пиратского плена, в который они были захвачены в начале января в Гвинейском заливе.

Четверых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy встречали их семьи в аэропорту Пулково. Их состояние не вызывает опасений.

Об освобождении захваченных пиратами шестерых российских моряков 28 января сообщили в МИД РФ. В ведомстве поблагодарили всех, кто содействовал их вызволению из плена, однако не уточнили каких-либо деталей о договоренностях с пиратами.

Шесть российских членов экипажа судна MSC Mandy похитили пираты ночью 2 января в Гвинейском заливе. На борту контейнеровоза находились 20 россиян, четверо украинцев и два гражданина Грузии. Позже разбойники связались с судовладельцем и потребовали выкуп, сумма которого не называлась.

Ранее о состоянии россиян рассказал старший механик судна Андрей Алексеенко.