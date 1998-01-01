«Мисс Танзания-2008» попала в больницу после рукоприкладства супруга

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Бывшая королева красоты вышла замуж всего два месяца назад.

Фото: Twitter @babakedija

Обладатель главного титула африканской страны «Мисс Танзания-2008» Жаклин Чува оказалась в больнице после избиения собственным мужем, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Ghana Web.

Экс-королева красоты вышла замуж всего пару месяцев назад. А в середине января ее супругу Леонису Нгаса сосед поведал о романтических встречах Жаклин с другим мужчиной. «Рогоносец» в ярости отправился по указанному адресу и поймал жену с поличным.

Леонис начал избивать Жаклин, в то же время его соперник скрылся. Когда разъяренный мужчина пришел в себя, он отвез супругу в больницу, куда и приехала полиция. Ревнивца арестовали.

Ранее Пятый канал сообщал, что Марат Башаров после скандала с избиением жены уехал отдыхать во Францию. Актер, сломавший нос своей супруге, был замечен на одном из горнолыжных курортов Европы.

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