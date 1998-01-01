Объекты Москвы и Петербурга массово эвакуируют после сообщений о минировании

Сообщения об угрозах взрывов на нескольких социальных объектах Москвы и Петербурга поступают в полицию в четверг, 31 января, сообщает ТАСС.

— В Москве стали поступать массовые сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах и образовательных учреждениях. На данный момент проверяются более десяти объектов, в основном торговые центры , — сказал агентству источник в правоохранительных органах.

В числе «заминированных» оказались торговые центры «Ереван Плаза», «Европарк» и «Рио», а также сеть кинотеатров «Синема стар». Российский технологический университет (РТУ МИРЭА — прим. ред.) аналогично проверяют на наличие подозрительных предметов.

Как стало известно Пятому каналу, в Северной столице были эвакуированы более 30 школ, 28 больниц и более десяти торговых центров в разных районах. Проверка коснулась административного центра «Невская ратуша» и иных комитетов по другим адресам.

Проверка зданий оперативными службами в Петербурге происходит с задержками, так как все кинологи задействованы в проведении экстренных мероприятий.

Волна очередных анонимных звонков прокатывается по российсиким городам уже не первый день за последнее время. Известно, что они поступают с различных телефонных номеров из Украины.

Ранее Пятый канал сообщал, что полиция ищет источники новой волны телефонного терроризма в Сибири. Силовики отрабатывают все анонимные сообщения о минировании городских объектов.