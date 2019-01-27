Петросян впервые вывел в свет свою 29-летнюю возлюбленную

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Артист перестал скрывать романтические отношения с молодой помощницей.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Артист Евгений Петросян впервые появился на публике с молодой возлюбленной — 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Пара посетила премьеру спектакля «Матросская тишина» в Московском театре Олега Табакова, сообщает Дни.ру.

По словам других гостей театра, Петросян и Брухунова предпочли в этот вечер не выделяться и выбрали весьма сдержанные наряды. На комике был классический костюм, а на его помощнице вязаный жакет красного цвета и плиссированная юбка. Также она практически отказалась от макияжа.

Стоит отметить, что после окончания спектакля каждый из них рассказал подписчикам в Instagram о проведенном вечере, однако совместные фотографии ни Евгений Петросян, ни Татьяна Брухунова не выложили.

Юморист опубликовал фото с артистом Станиславом Любшиным.

Instagram @petrosyanevgeny

А его помощница Татьяна Брухунова опубликовала видео с представления.

Ранее Пятый канал сообщал, что Брухунова устала от недоброжелателей.

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