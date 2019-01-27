Петросян впервые вывел в свет свою 29-летнюю возлюбленную

Артист Евгений Петросян впервые появился на публике с молодой возлюбленной — 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Пара посетила премьеру спектакля «Матросская тишина» в Московском театре Олега Табакова, сообщает Дни.ру.
По словам других гостей театра, Петросян и Брухунова предпочли в этот вечер не выделяться и выбрали весьма сдержанные наряды. На комике был классический костюм, а на его помощнице вязаный жакет красного цвета и плиссированная юбка. Также она практически отказалась от макияжа.
Стоит отметить, что после окончания спектакля каждый из них рассказал подписчикам в Instagram о проведенном вечере, однако совместные фотографии ни Евгений Петросян, ни Татьяна Брухунова не выложили.
Юморист опубликовал фото с артистом Станиславом Любшиным.
А его помощница Татьяна Брухунова опубликовала видео с представления.
Ранее Пятый канал сообщал, что Брухунова устала от недоброжелателей.