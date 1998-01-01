«Купила мальчика»: Солистку группы «Мираж» уличили в романе с женихом модели

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Как оказалось, избранник Светланы Разиной готовился в это время к свадьбе с другой девушкой.

Солистка популярной в «восьмидесятые» группы «Мираж» Светлана Разина оказалась в центре скандала. В эфире одной из телепередач выяснилось, что она закрутила роман с молодым человеком, который уже состоит в отношениях.

В программу по проверке участников на детекторе лжи обратилась 20-летняя модель Алиса Касьянова. Она сообщила о своей уверенности в том, что Разина пытается разрушить ее отношения с танцором Динаром Башировым. По словам девушки, ей позвонили с неизвестного номера.

— Человек представился другом, который хочет мне добра. Это был мужчина. Его зовут Валерий. Я согласилась с ним встретиться. Он рассказал мне, что следил за моим молодым человеком и женщиной, с которой мой парень выходил из нашего дома на улицу. Они были у нас в гостях. У меня дома, — рассказала Алиса.

Как оказалось, на встречу модель приглашал Валерий Климкин — друг Светланы Разиной. Результаты его проверки на детекторе лжи выявили, что мужчина долгое время влюблен в артистку, но так и не добился взаимности. По этой причине решил отомстить и тайком записал компрометирующие видео — в том числе, на которых Разина находится на свидании с Башировым в кафе.

— Я увидел двух людей, которые в близких отношениях. Мы сняли их на мобильный телефон. Эту видеозапись музыкант из моей группы отправил сразу Алисе. Они знакомы. Светлана для меня близкий человек, — цитирует мужчину издание «Дни.ру».

Однако и Разина, и ее молодой возлюбленный решительно отрицали роман, придерживаясь версии рабочих отношений. Мол, в ансамбль к Разиной требуется новый танцор, и встречались они именно для обсуждения перехода Динара в новый коллектив. Однако согласно снятым с детектора данным, эта версия была ложной.

Проверка показаний выявила, что у молодого человека и звезды «восьмидесятых» вовсю закручивается роман, пара уже ведет совместную половую жизнь, а Светлана регулярно делает Динару дорогие подарки. Узнав правду, невеста Динара Алиса незамедлительно расторгла помолвку, обвинив Разину в том, что та «купила себе мальчика».

А вот у другой не менее обсуждаемой звездной пары — Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской — все хорошо. Недавно Виталина поделилась с подписчиками признанием в любви, которое Прохор записал для нее во время путешествия по райским островам.

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