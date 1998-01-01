«Ночные волки» опровергли информацию о пожаре в байк-клубе Sexton

Байк-клуб Sexton в пятницу, 1 февраля, опроверг информацию о пожаре, якобы произошедшем в заведении минувшей ночью, сообщает РИА Новости.

Представители клуба сообщили, что огонь вспыхнул в складском помещении по адресу Нижние Мневники, 110 и отношения к заведению не имеет.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Москве загорелось здание на улице Нижние Мневники, 110. По этому адресу располагается известный байк-клуб Sexton, созданный объединением «Ночные волки». Очевидцы сообщали о густом дыме, который поднимался на десятки метров, также некоторые услышали хлопки, похожие на взрывы.