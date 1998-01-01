«Спасайте Шуру»! : Фанаты певца намерены вылечить его от алкогольной зависимости

В сети обсуждают, что российский поп-исполнитель Александр Медведев, больше известный как Шура, страдает от алкогольной зависимости. Об этом сообщает Дни.ру со ссылкой на Telegram-канал «Только никому».

Фанаты сыплют догадками. Они рассказали, что видели певца в «вытрезвителе» вместе с другим известным музыкантом Евгением Осиным. Заметив кумира в наркологической клинике, поклонники не на шутку обеспокоились здоровьем любимой поп-звезды. Пользователи рассказали, как в элитный московский «рехаб» проносили бутылки пива. Один из популярных исполнителей — Евгений Осин — уже умер после такого дорогостоящего лечения. Фанаты надеются спасти хотя бы одну звезду.

Telegram-канал «Только никому»

— Спасайте Шуру! Вас цитируют все СМИ!

— Летом навещала Евгения Осина в элитном вытрезвителе закрытого типа. Оплачивал это дорогостоящее лечение Андрей Ковалев. Но самое интересное, что в соседней палате лечили певца Шуру. Говорят, привезли в состоянии дичайшей белки. Осин умер, а про Шуру СМИ до сих пор не знают. P.S. Вытрезвитель был хоть и дорогой, алкоголь туда легко проносился сердобольными фанатами.

Ранее Пятый канал рассказал, при каких обстоятельствах Шура потерял элитную квартиру в Москве. По словам поп-звезды, новый владелец его единственной квартиры обманом заполучил его «золотые» квадратные метры. В сети уже появились предположения, что артист якобы топил горе в спиртном, оставшись без апартаментов. Если ситуация с квартирой не разрешится в его пользу, Шура потеряет сотни тысяч долларов.