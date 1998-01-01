Бывшую девушку хоккеиста Овечкина задержали в Москве

31-летняя бывшая подруга хоккеиста Александра Овечкина модель Валерия Соколова была задержана в аэропорту «Шереметьево» инспекторами ГИБДД, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

— В результате розыскных мероприятий на территории аэропорта «Шереметьево» задержана 31-летняя жительница Пензенской области, которая 6 декабря 2018 года на 25 км автодороги М-9 «Балтия» совершила два дорожно-транспортных происшествия, после чего с места ДТП скрылась , — заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

В отношении Валерии Соколовой был составлен ряд административных протоколов. Впоследствии Истринский городской суд признал модель виновной в вышеуказанных нарушениях и лишил ее права управления транспортными средствами сроком на три года.

6 декабря Валерия Соколова выехала на встречную полосу и буквально влетела на своем Mercedes в машину, внутри которой находилась супружеская пара. Женщина из пострадавшего авто была на последних сроках беременности, из-за стресса у нее поднялось давление, возникла угроза здоровью будущего малыша. Пока ее супруг вызывал «скорую», Виктория Соколова поспешно скрылась с места происшествия.

По словам очевидцев, модель была сильно пьяна и умоляла их не обращаться в ГИБДД. Виктория призналась, что до этого злополучного столкновения совершила еще одно ДТП и уезжала с места аварии не разбирая дороги.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывшая девушка хоккеиста Овечкина Валерия Соколова объявлена в розыск.