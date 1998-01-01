Видео: Москвич пострадал, пытаясь помочь упавшей на рельсы пассажирке метро

Очевидцы опубликовали видео из в московского метро, где спасение упавшей на рельсы женщины обернулось травмами для другого пассажира.

Все произошло в утренний час-пик на станции «Теплый стан». На кадрах видно, как пострадавшая пытается поднять своего спасителя, который, по всей видимости, повредил ногу, когда спрыгивал с платформы. За происходящим наблюдают столпившиеся пассажиры, но никто не решается спуститься — рельсы под напряжением. В конце концов, на помощь к ним спрыгивает молодой человек, который поднял на ноги мужчину. После этого к ним пришел сотрудник метрополитена и вывел людей из западни.

Как выяснилось позже, у женщины закружилась голова, и она едва не угодила под прибывающий поезд, машинисту которого пришлось экстренно тормозить.

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