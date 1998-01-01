«Пора сворачивать»: Юрий Лоза не будет праздновать свой юбилей

Известному российскому певцу и композитору Юрию Лозе исполнилось 65 лет в четверг, 1 февраля. Однако на этот раз музыкант решил оставить фанатов без памятного концерта. Исполнитель признался, что время «пафосных» выступлений в его карьере осталось позади. Свое 65-летие он не собирается публично отмечать.

Именинник считает, что подгонять события под даты — неестественно. Сам он с этим завязал еще после юбилейного концерта в 50 лет. Теперь все цели достигнуты и чтить традиции шоу-бизнеса ни к чему. Можно обойтись и без пышного празднования.

— Я искренне считаю, что после 50 все эти юбилеи надо сворачивать. В моем случае уже написаны песни, я объехал всю страну, сына родил, дом построил, дерево посадил. Глобальных задач уже не осталось. И в 50 лет я дал пафосный концерт, записал его и решил с этого момента ничего активно не отмечать. Я не затеваю никаких больших дел. Когда мы подгоняем события под даты, получается неестественно, — передает слова артиста ТАСС.

Ранее Пятый канал рассказал, что Юрий Лоза раскритиковал «Евровидение».