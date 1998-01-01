«Пора сворачивать»: Юрий Лоза не будет праздновать свой юбилей

Известному российскому певцу и композитору Юрию Лозе исполнилось 65 лет в четверг, 1 февраля. Однако на этот раз музыкант решил оставить фанатов без памятного концерта. Исполнитель признался, что время «пафосных» выступлений в его карьере осталось позади. Свое 65-летие он не собирается публично отмечать.
Именинник считает, что подгонять события под даты — неестественно. Сам он с этим завязал еще после юбилейного концерта в 50 лет. Теперь все цели достигнуты и чтить традиции шоу-бизнеса ни к чему. Можно обойтись и без пышного празднования.
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Ранее Пятый канал рассказал, что Юрий Лоза раскритиковал «Евровидение».