Онкобольной Юдашкин почти не разговаривал на модном показе

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Модельер страдает тяжелой болезни, но все равно продолжает творить и устраивать демонстрации модной одежды.

Фото: Instagram @vyudashkin

Больной раком дизайнер Валентин Юдашкин практически не разговаривает, но бодро держится на публике и устраивает показы, сообщают Дни.ру. Модельер почти не общался с гостями на своей последней демонстрации модной одежды — вместо него мероприятием руководила жена Марина.

Последний показ, на котором люди увидели исхудавшего, но все еще улыбчивого Юдашкина, посвящен люксовым товарам иудейской тематики — кипам с шитьем и серебряными звездами Давида, стаканами для кидуша (еврейский обряд освящения) и многим другим.

Первые тревожные звонки начались в 2016-м, когда Юдашкин не смог лично представить новую коллекцию одежды. Догадки публики о болезни тогда подтвердил Иосиф Кобзон — он рассказал, что модельер попал в больницу и перенес серьезную операцию.

Ранее Пятый канал рассказывал о смерти Джеймса Ингрэма — двукратный обладатель «Грэмми» скончался от рака.

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