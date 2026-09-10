Складной экран, новый ИИ и рекордная цена: какие новинки показали на презентации Apple

Apple показали на презентации первый складной iPhone компании

Главной интригой презентации Apple 9 сентября 2026 года стал не очередной смартфон из привычной линейки, а первый в истории компании складной iPhone. Мероприятие получило название «Surprise and Shine» и стало первым крупным продуктовым показом Apple под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.

Компания представила новый складной смартфон iPhone Duo, флагманские iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, часы Apple Watch Series 12 и Ultra 4, а также наушники AirPods 5. Кроме того, Apple рассказала о развитии искусственного интеллекта Apple Intelligence и новой версии Siri.

Главная новинка Apple — складной iPhone Duo

Самым ожидаемым анонсом стал первый складной смартфон Apple — iPhone Duo.

В сложенном состоянии устройство работает как обычный смартфон с внешним экраном диагональю около 5,4 дюйма. В раскрытом виде пользователь получает внутренний дисплей размером около 7,6–7,7 дюйма — почти формат небольшого планшета.

Apple сделала ставку не только на необычную конструкцию, но и на расширение возможностей iOS. В раскрытом состоянии смартфон позволяет использовать несколько приложений одновременно, работать с большим экраном и взаимодействовать с Apple Pencil.

Среди особенностей iPhone Duo:

складной дисплей без привычной для таких устройств заметной складки;

поддержка Apple Pencil;

новый процессор A20 Pro;

увеличенный объем памяти — до 2 ТБ;

улучшенные функции искусственного интеллекта.

Цена новинки стала одной из самых обсуждаемых деталей презентации. iPhone Duo стартует примерно с 1999 долларов (около 171 тысячи рублей). Это делает его самым дорогим смартфоном Apple за всю историю.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: главные изменения

Apple также показала новые профессиональные смартфоны — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Главное обновление коснулось камеры. Впервые в iPhone появилась основная камера с переменной диафрагмой, которая позволяет менять количество света, попадающего на сенсор, и дает больше возможностей при съемке. Также смартфоны получили:

новый чип A20 Pro;

улучшенную систему охлаждения;

более продолжительную работу от аккумулятора;

уменьшенный Dynamic Island;

новые возможности Apple Intelligence;

обновленные инструменты управления камерой.

Для iPhone 18 Pro Max Apple заявила о крупнейшем приросте автономности среди всех моделей iPhone.

Смартфоны получили новые варианты оформления корпуса, включая необычный бордовый цвет. Продажи начнутся после предварительного заказа в сентябре.

Обычный iPhone 18 не показали

Одним из главных изменений стратегии Apple стало отсутствие базового iPhone 18 на сентябрьской презентации.

Ранее компания традиционно показывала всю линейку новых смартфонов осенью, однако в 2026 году Apple решила сосредоточиться на премиальных моделях.

По данным инсайдеров, стандартный iPhone 18 может выйти позже — весной 2027 года вместе с другими более доступными устройствами.

Apple Watch Series 12 и Ultra 4

Новые умные часы получили обновления производительности и функций здоровья.

Apple Watch Series 12 сделали ставку на повседневное использование: улучшенные датчики, новые возможности отслеживания состояния организма и функции на базе искусственного интеллекта.

Apple Watch Ultra 4 сохранили направленность на спортсменов и путешественников. Часы получили улучшенную автономность, новые инструменты для тренировок и расширенные функции контроля физической активности.

Одним из направлений развития стала работа с данными о здоровье и использование искусственного интеллекта для анализа информации пользователя.

AirPods 5 получили новые функции

Apple представила новое поколение беспроводных наушников — AirPods 5. Главные изменения:

улучшенное качество звука;

активное шумоподавление;

адаптивные функции звучания;

новые возможности работы с голосовыми функциями и переводом.

Стоимость базовой версии начинается примерно от 129 долларов (около 11 тысяч рублей). к

Siri получила большой апгрейд

Еще одной важной темой презентации стало развитие искусственного интеллекта Apple.

Компания показала обновленную версию Siri, которая получила больше возможностей благодаря Apple Intelligence.

Теперь голосовой помощник должен лучше понимать контекст:

анализировать информацию из сообщений и фотографий;

учитывать действия пользователя;

работать с содержимым экрана;

выполнять более сложные команды.

Apple отдельно подчеркнула, что делает ставку на конфиденциальность: часть операций выполняется непосредственно на устройстве, а облачные вычисления защищаются специальной системой Private Cloud Compute.

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