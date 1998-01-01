Актриса Ирина Усок временно освобождена из-под стражи в США

Российскую актрису Ирину Усок временно освободили из-под стражи в США. Об этом сообщает РИА Новости. По информации агентства, подозреваемая в похищении собственного ребенка женщина будет находиться на свободе до следующего заседания по делу, оно состоится 20 марта Об этом рассказали в генконсульстве России в Нью-Йорке. Сейчас решается вопрос об организации встречи актрисы с собственной дочерью.

Отмечается также, что еще до задержания, Ирина Усок знала о том, что в Штатах оформляется ордер на ее арест, однако женщина не смогла в это поверить и отправилась в Штаты.

— Она знала о факте оформления такого ордера на ее задержание, но не могла в это поверить и все-таки решила прилететь в Соединенные Штаты. Сильно жалеет об этом, но что сделано, то сделано, — сказал вице-консул генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что актрису театра и кино Ирину Усок, хорошо известную зрителям по ролям в сериалах «МУР есть МУР», «Мама не горюй» и «Дети Ванюхина» полиция США арестовала в пятницу, 1 февраля. Усок обвиняют в создании препятствий для осуществления прав на опеку биологическому отцу дочери актрисы — гражданину США.