Основатель томского театра «2+ку» погиб при пожаре

Известный томский основатель театра кукол «2+ку», создатель знаменитой куклы на запястье с полной механикой оживления Владимир Захаров стал жертвой пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на словами представителя регионального управления Следственного комитета.

Следователи отмечают, что эта информация пока носит предварительный характер, поскольку основана на показаниях очевидцев. Люди видели, как Захаров заходил в мастерскую на территории театра «2+ку», чтобы посмотреть, что там произошло, а там в этот момент начался пожар. Из помещения он больше не вышел.

По данным следователей, тело человека, который погиб в пожаре, сильно обгорело. Для установления его личности необходимо будет дождаться результатов экспертизы. Основной причиной возгорания считается замыкание электропроводки. Это произошло вечером в пятницу, 1 февраля.

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