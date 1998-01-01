Значит хорошо получилось: Дубовицкая оценила обиду Ахеджаковой на номер Галкина

Ведущая популярной в «девяностые» телепрограммы «Аншлаг» Регина Дубовицкая вмешалась в конфликт между Максимом Галкиным и Лией Ахеджаковой. Артистка прокомментировала номер пародиста, который так расстроил советскую звезду.

Дубовицкая отметила, что внимательно просмотрела пародию и с уверенностью может сказать, что Галкин как артист этого жанра всегда очень ответственно относится к подготовке номеров. При этом Регина Игоревна подчеркнула, что «на ура» пародия принимается залом тогда, когда она получается невероятно точной.

— Зал аплодирует вне зависимости от того, обидится артист или нет. Зал обычно хорошо принимает пародиста, когда он делает свою пародию очень точно. Если номер сделан качественно, надо работать с ним дальше, — считает артистка.

При этом Дубовицкая полагает, что объект пародии имеет полное право обидеться на шутки в его адрес, а придавать свою обиду огласке или нет — личный выбор каждого, передает издание «Дни.ру».

Пятый канал, kino-teatr.ru

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что при съемках интервью для одного из Youtube-каналов актриса Лия Ахеджакова отрицательно высказалась в адрес пародий Максима Галкина на себя. Женщина заявила, что не достойна такого отношения, а Галкин не имеет права пользоваться ее именем.