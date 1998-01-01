Минобороны: США задолго до приостановки ДРСМД грубо подорвали его основы

США задолго до объявления президентом США Дональдом Трампом о приостановке участия Вашингтона в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности подорвали его основы. При этом американское руководство с пеной у рта продолжает бездоказательно обвинять в несоблюдении обязательств Москву.

По данным Минобороны РФ, еще в июне 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон в Аризоне стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности. С тех пор площадь завода увеличилась на 44% — с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия возрастет почти на две тысячи человек.

Министерство обороны РФ

Параллельно с этим беспрецедентным нарушением ДРСМД в Raytheon, в 2017 году Конгресс США выделил Пентагону первый транш в размере 58 миллионов долларов с прямым указанием — «на разработку наземной ракеты средней дальности».

Как сообщал Пятый канал, президент США Дональд Трамп заявил о приостановке выполнения Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. В субботу президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой внешнеполитического ведомства страны Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу заявил о приостановке участия России в договоре РСМД. По его словам, инициативы Москвы по разоружению не поддерживаются партнерами, которые изыскивают предлоги для демонтажа существующей системы международной безопасности.