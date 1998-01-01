«Поздно будет пить Боржоми»: Вместо ДРСМД грядет бесконтрольная гонка вооружений

, 16:21 305

Страны Европы, до этого поддакивающие США во всем, только теперь озаботились безопасностью своего будущего.

Фото: www.globallookpress.com

После заявления президента США Дональда Трампа о приостановке выполнения Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля мир в буквальном смысле уже не будет прежним.

Для России это в первую очередь означает присутствие американских ракет на небывало близком расстоянии — на территории новоявленных членов НАТО — Польши, Румынии и даже стран Прибалтики.

— И фактически, и юридически, со всех точек зрения, это будет новый цикл неконтролируемой гонки вооружений. Новые ракеты американцев, скорее всего, будут развертываться теперь уже не в Италии, Германии, Великобритании, Бельгии и Нидерландах, как раньше, а будут развертываться на передовых рубежах, откуда они будут простреливать российскую территорию аж до Западной Сибири, а не просто до Уральских гор, — считает академик РАН Алексей Арбатов.

Европейские страны при этом могут оказаться «меж двух огней» — с одной стороны, связанные обязательствами Североатлантического альянса, они обязаны предоставить американцам свою территорию, с другой — в случае реального военного конфликта первыми пострадают именно они.

Лидеры стран Евросоюза во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель выразили свою традиционную «серьезную обеспокоенность» относительно ДРСМД и объявили, что готовят некое заявление по этому поводу. Однако на этот раз их призывы «Миру — мир» уже не помогут — Трамп решение принял и в последнюю очередь он будет слушать своих европейских партнеров.

— Что называется, проснулись. Вокруг договора уже четыре года идет спор, дебаты, очень напряженные, с взаимными обвинениями. В последний год он вообще уже висит на волоске, а они опомнились. Конечно, понятно, почему. Потому что, если начнется гонка вооружений средней и меньшей дальности, они станут целями, прежде всего, для российских ракет такого класса. Именно они. К ним вернется та угроза, от которой они 30 лет назад избавились, вздохнули с облегчением, а потом решили, что так всегда и будет. Не будет. И поэтому они сейчас крайне обеспокоены, — рассказал Арбатов.

Относительно шансов, что с приходом новой администрации после Трампа возможно возвращение к ДРСМД, академик РАН отметил, что к тому времени и США, и Россия уже разместят в Европе свои вооружения.

— Поздно будет, как говорится, пить «Боржоми», — цитирует его «КоммерсантЪ».

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что США придумали повод, чтобы начать эпопею по выходу из ДРСМД. В Вашингтоне рассчитывали, что российская крылатая ракета 9М728 является новой разработкой, из-за чего РФ не будет обнародовать какие-либо детали. Однако Минобороны в Москве организовало беспрецедентную пресс-конференцию, на которую, кстати сказать, представители ни США, ни большинства стран-членов НАТО, не пришли.

— В этом вопросе еще один интересный нонсенс, поскольку некоторые страны Европы, интересы которых защищает ДРСМД, настаивали на том, чтобы этот договор был разорван, полностью наплевав на свою национальную безопасность, — рассказал Леонков «Экономика сегодня», добавив, что в первую очередь это касается Польши и стран Прибалтики, которые не имеют собственного волеизъявления и выступают как сателлиты США.

Как сообщал Пятый канал, в субботу, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой внешнеполитического ведомства страны Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу заявил о приостановке участия России в договоре РСМД. По его словам, инициативы Москвы по разоружению не поддерживаются партнерами, которые изыскивают предлоги для демонтажа существующей системы международной безопасности.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:24
«Развелась и счастлива»: Звезда «Дома-2» Лена Хромина шокировала пользователей
17:16
Астрологический прогноз на год для всех знаков восточного гороскопа
16:59
Видео: Склады площадью в пять тысяч квадратных метров полыхают в Киеве
16:21
«Поздно будет пить Боржоми»: Вместо ДРСМД грядет бесконтрольная гонка вооружений
15:53
Избаловала! — Дана Борисова прокомментировала выходки капризной дочери
15:36
Найдена новая шокирующая улика в деле о гибели группы Дятлова
15:15
Умерла «беременная» от Киркорова фанатка
14:59
«Поступок лидера мощной державы» — В Совфеде поддержали решение Путина о приостановке участия в ДРСМД
14:38
Международный аэропорт в Австралии эвакуирован из-за сообщений о ЧП — видео
14:23
Что нужно делать в День сурка, чтобы найти любовь и привлечь деньги
14:08
«Успокой нервишки!»: дочка Даны Борисовой сбежала из дома
13:50
Двухлетняя дочь Прилучного ждет его вечером у окна на подоконнике
13:11
Лавров: Размещение в Европе американских установок — прямое нарушение ДРСМД
12:56
Стало ясно, зачем пользователям Instagram подсунули яйцо — фото
12:39
Фото: Звезда сериала «Кухня» впервые показала младшую дочь
12:23
«Зеркально»: в России разработают гиперзвуковую ракету средней дальности
12:08
Путин: Россия приостанавливает участие в договоре РСМД
12:01
«Вот камикадзе!» — еще один самолет не смог сесть в Магадане из-за сильной метели
11:43
Баба Лена или эльфийка? Подписчики спорят о красоте Елены Летучей
11:27
Звезда советского кино променяла детей на бездомных кошек

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама