«Поздно будет пить Боржоми»: Вместо ДРСМД грядет бесконтрольная гонка вооружений

После заявления президента США Дональда Трампа о приостановке выполнения Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля мир в буквальном смысле уже не будет прежним.

Для России это в первую очередь означает присутствие американских ракет на небывало близком расстоянии — на территории новоявленных членов НАТО — Польши, Румынии и даже стран Прибалтики.

— И фактически, и юридически, со всех точек зрения, это будет новый цикл неконтролируемой гонки вооружений. Новые ракеты американцев, скорее всего, будут развертываться теперь уже не в Италии, Германии, Великобритании, Бельгии и Нидерландах, как раньше, а будут развертываться на передовых рубежах, откуда они будут простреливать российскую территорию аж до Западной Сибири, а не просто до Уральских гор , — считает академик РАН Алексей Арбатов.

Европейские страны при этом могут оказаться «меж двух огней» — с одной стороны, связанные обязательствами Североатлантического альянса, они обязаны предоставить американцам свою территорию, с другой — в случае реального военного конфликта первыми пострадают именно они.

Лидеры стран Евросоюза во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель выразили свою традиционную «серьезную обеспокоенность» относительно ДРСМД и объявили, что готовят некое заявление по этому поводу. Однако на этот раз их призывы «Миру — мир» уже не помогут — Трамп решение принял и в последнюю очередь он будет слушать своих европейских партнеров.

— Что называется, проснулись. Вокруг договора уже четыре года идет спор, дебаты, очень напряженные, с взаимными обвинениями. В последний год он вообще уже висит на волоске, а они опомнились. Конечно, понятно, почему. Потому что, если начнется гонка вооружений средней и меньшей дальности, они станут целями, прежде всего, для российских ракет такого класса. Именно они. К ним вернется та угроза, от которой они 30 лет назад избавились, вздохнули с облегчением, а потом решили, что так всегда и будет. Не будет. И поэтому они сейчас крайне обеспокоены , — рассказал Арбатов.

Относительно шансов, что с приходом новой администрации после Трампа возможно возвращение к ДРСМД, академик РАН отметил, что к тому времени и США, и Россия уже разместят в Европе свои вооружения.

— Поздно будет, как говорится, пить «Боржоми» , — цитирует его «КоммерсантЪ».

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что США придумали повод, чтобы начать эпопею по выходу из ДРСМД. В Вашингтоне рассчитывали, что российская крылатая ракета 9М728 является новой разработкой, из-за чего РФ не будет обнародовать какие-либо детали. Однако Минобороны в Москве организовало беспрецедентную пресс-конференцию, на которую, кстати сказать, представители ни США, ни большинства стран-членов НАТО, не пришли.

— В этом вопросе еще один интересный нонсенс, поскольку некоторые страны Европы, интересы которых защищает ДРСМД, настаивали на том, чтобы этот договор был разорван, полностью наплевав на свою национальную безопасность , — рассказал Леонков «Экономика сегодня», добавив, что в первую очередь это касается Польши и стран Прибалтики, которые не имеют собственного волеизъявления и выступают как сателлиты США.

Как сообщал Пятый канал, в субботу, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой внешнеполитического ведомства страны Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу заявил о приостановке участия России в договоре РСМД. По его словам, инициативы Москвы по разоружению не поддерживаются партнерами, которые изыскивают предлоги для демонтажа существующей системы международной безопасности.