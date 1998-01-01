«Поздно будет пить Боржоми»: Вместо ДРСМД грядет бесконтрольная гонка вооружений

После заявления президента США Дональда Трампа о приостановке выполнения Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля мир в буквальном смысле уже не будет прежним.
Для России это в первую очередь означает присутствие американских ракет на небывало близком расстоянии — на территории новоявленных членов НАТО — Польши, Румынии и даже стран Прибалтики.
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Европейские страны при этом могут оказаться «меж двух огней» — с одной стороны, связанные обязательствами Североатлантического альянса, они обязаны предоставить американцам свою территорию, с другой — в случае реального военного конфликта первыми пострадают именно они.
Лидеры стран Евросоюза во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель выразили свою традиционную «серьезную обеспокоенность» относительно ДРСМД и объявили, что готовят некое заявление по этому поводу. Однако на этот раз их призывы «Миру — мир» уже не помогут — Трамп решение принял и в последнюю очередь он будет слушать своих европейских партнеров.
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Относительно шансов, что с приходом новой администрации после Трампа возможно возвращение к ДРСМД, академик РАН отметил, что к тому времени и США, и Россия уже разместят в Европе свои вооружения.
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Военный эксперт Алексей Леонков считает, что США придумали повод, чтобы начать эпопею по выходу из ДРСМД. В Вашингтоне рассчитывали, что российская крылатая ракета 9М728 является новой разработкой, из-за чего РФ не будет обнародовать какие-либо детали. Однако Минобороны в Москве организовало беспрецедентную пресс-конференцию, на которую, кстати сказать, представители ни США, ни большинства стран-членов НАТО, не пришли.
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Как сообщал Пятый канал, в субботу, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой внешнеполитического ведомства страны Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу заявил о приостановке участия России в договоре РСМД. По его словам, инициативы Москвы по разоружению не поддерживаются партнерами, которые изыскивают предлоги для демонтажа существующей системы международной безопасности.