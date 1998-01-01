Сборная России стала 12-кратным чемпионом мира по хоккею с мячом

Российская сборная по хоккею с мячом обыграла шведов в финальном матче чемпионата мира, который завершился в Венерсборге, сообщает ТАСС. Итоговый счет встречи — 6:5 в овертайме.

В команде победителей забитые голы на счету Евгения Дергаева, Алмаза Миргазова и Юрия Викулина.

Матч за третье место выиграла сборная Финляндии, со счетом 8:2 обыграв соперников из Казахстана.

Для российских спортсменов эта победа стала на счету двенадцатой. Следующий чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в 2020 году в Иркутске.

Ранее Пятый канал сообщал, что судья сломал ногу в ходе матча КХЛ между «Витязем» и «Торпедо». Арбитра унесли с площадки на носилках.