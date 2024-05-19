На Украине вводят почасовое отключение электричества
Графики будут действовать для населения и предприятий всех регионов страны.
Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko
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Компания «Укрэнерго» сообщила о введении на Украине с 20 мая графиков почасового отключения электроэнергии.
«20 мая, с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается», — говорится в Telegram-канале предприятия.
На 19 мая отключения были запланированы только в Харьковской и Полтавской областях из-за проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах.
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 13 мая заявил, что энергосистеме страны в этом году был нанесен самый большой ущерб с начала российской спецоперации.
По словам министра, Незалежная лишилась электростанций, генерирующих до 8 гигаватт энергии. Это огромный показатель, ведь зимой в среднем в стране вырабатывается до 18 гигаватт.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о повреждениях на объектах энергетики в Сумах и Харькове.
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