Кадышева впервые вышла на сцену после слухов о раке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Что артистка сообщила публике после исчезновения?

Кадышева впервые вышла на сцену после слухов о раке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица Надежда Кадышева впервые после долгого отсутствия на фоне слухов о раке появилась на публике. Порадовала поклонников она концертом во Всероссийском музее декоративного искусства, сообщило издание NEWS.ru.

Несмотря на пересуды в последнее время, выглядела знаменитость хорошо, была бодра и весела. Вместе с ней на выступление приехал и ее супруг — баянист Александр Костюк.

Вместе они уже более четырех десятков лет. Во время концерта артистка спела одну из самых популярных песен в своем репертуаре «Виновата ли я», а после поблагодарила близких за все, что они для нее сделали.

«Муж Александр Костюк, сын Григорий и коллектив нашего театра „Золотое кольцо“ — это моя семья. Все, что получилось в моей жизни, стало возможным благодаря им. Я счастлива, что они есть в моей жизни и что я дожила до своего возраста 65 лет», — заявила Кадышева.

Этим выступлением она дала понять — смертельного недуга у нее нет. Правда, некоторые проблемы со здоровьем она все же испытывала.

Как отмечает KP.RU, в 2018-м она перенесла сложную операцию. Помимо этого, уже 15 лет звезда мучается от приступов тахикардии.

А в молодости врачи и вовсе ставили Кадышевой онкологию. Но, к счастью, диагноз не подтвердился.

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