В Словакии проверят новую версию о покушении на Фицо

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

МВД Словакии проверяет версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один

В Словакии проверят новую версию о покушении на Фицо

Фото: Reuters / Antonio Bronik

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Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

Следователи заметили изменения в соцсетях политического активиста, которые не могли сделать ни он, ни его жена.

Совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний политический активист Юрай Центула мог действовать вместе с сообщниками. Такую версию изучают сейчас словацкие правоохранители, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

Он пояснил, что через два часа после покушения на странице Центулы в соцсети была стерта его история. И это, как отмечается, было сделано не им и не его супругой — в связи с этим следствие пришло к выводу, что активиста могли подстрекать к совершению преступления.

Покушение на Фицо было совершено 16 мая. Политик получил три ранения — в живот, грудь и конечности.

С места происшествия его экстренно доставили в больницу на вертолете. После операции, которая длилась пять часов, Фицо ввели в искусственную кому.

Стрелявшего в премьера мужчину задержали на месте покушения. Он заявил, что пошел на преступление из-за «несогласия с политикой правительства страны».

Сейчас Цинтула арестован, ему предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что покушение на Фицо может означать наступление для Европы эпохи политического террора.

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