Крушение вертолета Раиси произошло вскоре после тайных переговоров Ирана и США

NYT: крушение вертолета Раиси произошло вскоре после переговоров Ирана и США
Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidency
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О чем общались представители двух администраций?
Инцидент с жесткой посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошел спустя несколько дней после того, как иранские власти провели непрямые переговоры с представителями американской администрации. Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что недавно высокопоставленные иранские и американские чиновники провели переговоры через посредников в попытке снизить угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке.
Диалог, говорится в материале, стал первым контактом стран после того, как Иран в апреле с помощью беспилотников атаковал военные объекты Израиля в ответ на обстрел израильскими ВВС консульского отдела посольства страны в Дамаске.
Ранее 5-tv.ru писал, как возможный уход Раиси изменит политику Ирана. Политолог, востоковед Владимир Сажин пояснил, что в государственной иерархии страны президент занимает второе место после верховного лидера.
По сути, Раиси выполняет обязанности премьер-министра, должности которого в Иране номинально нет. То есть он формирует правительство и управляет исполнительной властью.
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