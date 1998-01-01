В аварии с детским автобусом под Калугой погибли два человека

В результате опрокидывания автобуса с детьми в Калужской области погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В распоряжении Пятого канала оказались эксклюзивные кадры с места аварии.

Как стало известно, погибшие являются взрослыми, 16 из 31 ребенка пострадали. Ранее сообщалось о 20 пострадавших детях. Известно, что дети ехали из области в Калугу на соревнования. Автобус принадлежит частному предпринимателю.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Согласно одной из версий, водитель не справился с управлением на зимней дороге.

Ранее Пятый канал публиковал жуткое видео столкновения автобуса и троллейбуса в Казани.