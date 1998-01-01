Кирилл Толмацкий, известный как Децл, скончался в ижевском клубе в ночь на 3 февраля. В сети обнаружилось примечательное интервью рэпера одному из воронежских изданий — в нем Толмацкий, в шутку рассказывает, что собирается имитировать смерть в 35 лет. Выдержки из интервью приводит сайт KP.RU.
Самым шокирующим заявлением в интервью кажется шутка Децела о смерти в 35 лет — именно столько ему было на момент гибели.
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Кроме неожиданных предсказаний Толмацкий рассказывал изданию о своем отношении к «Битве экстрасенсов» — это шоу вызывало у рэпера больше смеха, чем удивления. В том числе исполнитель делился историями о воспитании сына Тони и планами на космические полеты.
Ранее Пятый канал приводил слова Николая Дроздова о погибшем. Дроздов с Децлом вместе участвовали в одном из сезоном «Последнего героя».