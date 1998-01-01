Германия предложила перенести 9М729 за Урал для спасения ДРСМД

Эксперт Христианского демократического союза (ХДС) по внешенй политике Родерих Кизеветтер и зампредседателя фракции Социал-Демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених высказали предположение, что если Россия согласится передислоцировать пусковые комплексы для ракет 9М729 за Урал, то это могло бы спасти от краха договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политики полагают, что если данные ракеты будут находится в зоне недосягаемости Европы, то это уже снизит градус напряженности в этом вопросе. А если США в ответ разрешат российским военным проинспектировать ракеты-перехватчики в Румынии, то все это в комплексе может повысить доверие между Москвой и Вашингтоном, после которого страны возобновят переговоры по ДРСМД.

К слову, политики подчеркнули, что России в связи с потенциальными угрозами, в частности с Востока, не может полностью отказаться от развития вооружения и создания новых уникальных образцов.

Как сообщал ранее Пятый канал, накануне, 2 февраля, президент России Владимир Путин в ответ на заявления США о приостановке участия в ДРСМД, о чем была направлена в российский МИД соответствующая нота, объявил об аналогичных действиях со стороны Москвы. Кроме того Россия зеркальным был ответ и на развитие вооружения. Данные действия стали ответом на доказательства производства американцами ракет на заводе в Тусоне.