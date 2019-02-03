Российские знаменитости устроили флешмоб в День борьбы против рака

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, и в Instagram набирает обороты флешмоб #РакНашВраг. К нему уже присоединились звезды отечественного шоу-бизнеса — Рената Литвинова, Иван Ургант и Александр Гудков.

— Кто ты такой, чтобы уносить столько жизней? Мы знаем, как с тобой бороться, — «обратилась» к болезни 52-летняя актриса. И добавила, — Главное — это время, нельзя откладывать борьбу.

— Господин Рак, если вы думаете, что можете творить вседозволенность, то вы ошибаетесь. Это не так, это ошибка. Вы не так непобедимы, как вы думаете, — вторит ей капитан известнейшей команды КВН.

— Во-первых мы тебя не боимся. Второе, мы тебя ненавидим! Если есть что-то способное объединить всех людей в мире — так это ненависть к тебе. И последнее. Борьба с тобой не ограничивается одним днем, и мы в этой борьбе победим. Окончательно, — добавляет Ургант.

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