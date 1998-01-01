МИД РФ: Развал ДРСМД будет иметь тяжелые последствия для безопасности в Европе

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Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявление Совета НАТО по ситуации вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности будет иметь «тяжелые и далеко идущие последствия для всей европейской архитектуры безопасности», о которой якобы очень заботятся в НАТО. Так МИД России прокомментировал заявление Совета НАТО по ситуации вокруг ДРСМД. В документе, размещенном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства отмечается, что в заявлении Альянса «отсутствует элементарная логика».

— Из Договора выходят США, а НАТО собирается «сдерживать» Россию. Напомним, что именно Москва все последние годы настойчиво и последовательно пыталась вывести американскую сторону на конкретный профессиональный разговор с целью укрепления жизнеспособности ДРСМД и сохранения его системообразующей роли для стратегической стабильности, — говорится в комментарии МИД РФ.

В нем также отмечается, что если союзники США в Европе действительно заинтересованы в сохранении эффективного контроля над вооружениями, им следовало бы «руководствоваться коренными интересами безопасности и не допустить превращения Европы вновь в арену конфронтации».

— Россия будет придерживаться такого ответственного подхода, — заявляет МИД РФ.

Как ранее сообщал Пятый канал, в субботу, 2 февраля, Госдепартамент США официально уведомил Россию о приостановке участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Совет НАТО в своем заявлении возложил на Москву ответственность за одностороннее решение Соединенных Штатов о начале процесса расторжения ДРСМД.

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