«Сталин капут»: как немцы пытались сломить Ленинград пропагандистскими листовками

, 15:41 Эфирная новость 32

В Петербурге нашли уникальные документы Великой Отечественной войны — агитационные материалы хранились в снарядах, которые солдаты вермахта оставили на Синявинских высотах при отступлении.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 37

Находку одного из петербургских исторических клубов сложно оценить в каратах или долларах. Немецкие агитационные снаряды лежали на Синявинских высотах, откуда обстреливали город, но эти болванки, набитые пропагандистскими листовками, должны были сеять среди защитников Ленинграда не только смерть, но и ложь. Их не успели выпустить: слишком яростно советские войска в январе 1944-го сминали блокадное кольцо. Вадим Хуланхов рассказал о находке в репортаже.

Ранее Пятый канал рассказывал о блокаде Ленинграда: от захвата Шлиссельбурга до ее полного снятия.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 37
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