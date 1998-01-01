«Сталин капут»: как немцы пытались сломить Ленинград пропагандистскими листовками

Находку одного из петербургских исторических клубов сложно оценить в каратах или долларах. Немецкие агитационные снаряды лежали на Синявинских высотах, откуда обстреливали город, но эти болванки, набитые пропагандистскими листовками, должны были сеять среди защитников Ленинграда не только смерть, но и ложь. Их не успели выпустить: слишком яростно советские войска в январе 1944-го сминали блокадное кольцо. Вадим Хуланхов рассказал о находке в репортаже.

Ранее Пятый канал рассказывал о блокаде Ленинграда: от захвата Шлиссельбурга до ее полного снятия.