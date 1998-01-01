Хроника событий: От захвата Шлиссельбурга до полного снятия блокады Ленинграда

, 11:53 Эфирная новость 109

27 января 1944 года Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады. Рассказываем о главных вехах 872 тяжелых дней.

Фото, видео: Пятый канал

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Прорыв блокады Ленинграда 29

872 дня продолжалась блокада. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением защитников города, нацисты разработали для Ленинграда особый бесчеловечный план — зажать город в тиски осады, здания сравнять с землей. Жителей, даже, если будут сдаваться в плен, не принимать, чтобы не кормить. Линия фронта проходила всего в 16 километрах от сердца города, а новые танки с заводов уезжали прямо в бой.

8 сентября 1941-го солдаты группы «Север» захватывают Шлиссельбург: Ленинград полностью блокирован с суши. Город привыкает жить под вой воздушной сирены

Уже к 19 сентября немцы у окраин Ленинграда. До Эрмитажа им остается всего полтора десятка километров. Город ощетинивается окопами и противотанковыми ежами. Артиллерийские орудия снимают даже с крейсера «Аврора». В бой бросают последний резерв — народное ополчение, почти полмиллиона ленинградцев. Большинство из них погибнет, ценой этих жизней немцев удается остановить.

Первые недели город еще живет надеждой, но попытки прорыва блокады не удаются. В ноябре 41-го в Ленинград приходит самый страшный враг — голод.

28 декабря 1941-го Таня Савичева делает первую запись в дневнике. «Женя умерла в 12:30 минут утра». Смерть уже пришла в каждый дом. В день от голода умирает по 4000 ленинградцев, 166 человек в час. Первыми уходят дети.

Страшная зима 1942-го, нет еды, тепла, почти нет надежды. Люди — тени на улицах. О том, что город еще жив — узнают из передач ленинградского радио. Ольга Берггольц становится символом несломленного города.

— Нам сейчас очень трудно. Вот уже четвертый месяц враг старается сломить нашу волю, убить нашу веру в то, что наступит день нашей победы, — звучит голос Берггольц через уличный ретранслятор.

Город под беспрерывным огнем — бомбы попадают даже в Эрмитаж. Но все же бесценные памятники архитектуры удается замаскировать, а значит спасти. В отличии от жилых домов — за время блокады разрушено более 30-ти тысяч зданий.

В самые страшные месяцы зимы 1942-го в городе работают заводы и даже школы. «Папа побей на моем танке всех фашистов за маму» — пишут дети на фронт. Связь с большой землей поддерживается по знаменитой «Дороге жизни». Оттуда в город идут грузовики с продовольствием, из Ленинграда эвакуируют женщин и детей. Спасены почти 1,5 миллиона человек.

Самые страшные бои идут на плацдарме Невский пятачок. Узкая полоска земли по несколько раз перепахана фашистскими снарядами.

К лету 1942-го город постепенно оживает. Ожесточенные бои продолжаются, но главное, легче становится с продовольствием. Ленинград распахан под огороды, увеличивается снабжение с большой земли, в городе организуют пункты усиленного питания. Перелом произошел.

18 января 1943-го, после четырех безуспешных попыток, блокада прорвана. Становится окончательно ясно — Ленинград спасен. Чтобы полностью освободить город-герой от кольца вражеских войск потребуется почти год. 27 января 1944-го над Ленинградом гремят победные 24 залпа салюта.

Ранее Пятый канал публиковал воспоминания Мария Ягодницыной, которая пережила блокаду ребенком.

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Прорыв блокады Ленинграда 29
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