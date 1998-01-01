Возможная внебрачная дочь Евгения Осина вступила в битву за наследство

Анастасия Годунова — возможная внебрачная дочь Евгения Осина — претендует на наследство известного музыканта. Это громкое заявление сделал юрист Сергей Воронов эксклюзивно для программы Пятого канала «Светская хроника». Адвокат будет представлять интересы 12-летней девочки и ее матери Елены Скорняковой в суде.

— У данной семьи имеются как фотографии, аудиозаписи, так и другой материал, который подтверждает, что Осин любил этого ребенка, признавал как родную дочь, и эти доказательства также будут представлены в суд в решении данного спора, — рассказывает правозащитник.

Сразу после смерти Евгения Осина во многих интервью Анастасия со своей матерью уверяли журналистов — они не будут претендовать на наследство и лишь призывали к совести бывшую жену певца Наталью Черемисину и его официальную дочь Агнию.

Впрочем, причины требовать долю в наследстве Евгения Осина у Елены и Насти действительно есть. Музыкант за несколько лет до смерти на одном из телешоу представил Годунову как свою дочь. Был сделан ДНК-тест. Правда, конверт так и не вскрыли, и вопрос об отцовстве повис в воздухе. Бывшая жена Евгения Осина уверяет, что эти заявления на программе — хорошо разыгранный спектакль, а появление Елены и якобы внебрачной дочери после смерти певца считает только корыстными интересами.

Адвокат Сергей Воронов уверен: доказать отцовство не составит труда и без результатов ДНК-теста.

— В данном случае просто существует закон, гражданский кодекс, где сказано конкретно: если ребенок несовершеннолетний был на попечении в течение одного года перед смертью умершего, то он имеет также право на наследство, — утверждает правозащитник Сергей Воронов.

В первую очередь, по словам юриста, Анастасия Годунова претендует на право исполнять песни Евгения Осина. 12-летняя девочка мечтает о карьере певицы.

Официальная дочь Евгения Осина, Агния, тоже грезит сольной карьерой и на этом поприще уже делает успехи. Она готовит альбом, куда войдут хиты знаменитого отца, и планирует объехать страну с гастрольным туром.

Сам Евгений Осин за два месяца до смерти в интервью «Светской хронике» утверждал, что у него только одна дочь — Агния! Анастасия Годунова парирует: Осин называл ее дочерью и при встречах, и в переписке. В знак любви подарил щенка, о котором мечтала девочка, часто помогал материально и даже посвятил одну из песен. Вместе с мамой они нередко оставались дома у Осина.

Теперь на вопрос, является ли Анастасия Годунова дочерью знаменитому певцу, предстоит ответить суду. Сейчас адвокат готовит иск о праве на наследство Осина. Оно состоит из авторских отчислений, автомобиля, мотоцикла и трехкомнатной квартиры в престижном районе столицы. По данным риелторов, стоимость жилья площадью 140 квадратных метров составляет 30 миллионов рублей.

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