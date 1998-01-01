Роструд: Выходного в честь 23 февраля нет, но пятница будет короче

Дополнительного выходного в честь Дня защитника Отечества, который в этом году приходится на субботу, в феврале не будет — он переносится на майские праздники, зато в пятницу, 22 февраля, рабочий день у большинства россиян будет короче.

— В соответствии с постановлением правительства о переносе выходных дней, в этом году выходной по случаю Дня защитника Отечества переносится с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая. В связи с этим дополнительных выходных дней в феврале не будет. Тем не менее, для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу, 22 февраля, сокращается на один час, — пояснил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Таким образом, в 2019 году россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая по случаю Дня Весны и Труда, а потом с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы.

Ранее Пятый канал сообщал, что во вторник, 5 февраля отмечается китайский Новый год — именно сегодня ночью в действительности наступил код Желтой земляной свиньи по восточному календарю.