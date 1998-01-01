Как зарабатывать 2,6 тысячи долларов в неделю, отдыхая на круизном лайнере

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Американская круизная компания готова платить профессиональным путешественникам, которые умеют делиться впечатлениями в соцсетях.

Фото, видео: Instagram @royalcaribbeanuk

В сети появилась уникальная вакансия ученика берегового исследователя с зарплатой 2,6 тысячи долларов в неделю (свыше 170 тысяч рублей). По информации журнала Travel + Leisure, американская круизная компания готова платить за впечатления от путешествий на Аляску, в Португалию, Норвегию, Дубай и Японию. При этом работодатель берет на себя все трансферы, проживание и питание.

Instagram @russ_francis

Мы предлагаем огромное количество невероятных впечатлений на суше в рамках наших круизных каникул: от зиплайна и рафтинга до прогулок по ледникам и полетов на воздушном шаре. Мы надеемся, что победивший кандидат выведет нашу экскурсионную программу на новый уровень, — говорится в объявлении.

Два года назад аналогичную должность получил фотограф Расс Фрэнсис. За это время он успел совершить кругосветное путешествие и сделать более 200 снимков из самых удивительных мест на планете.

Instagram @russ_francis

Ранее Пятый канал рассказывал, как можно тестировать роскошь и получать за это зарплату.

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