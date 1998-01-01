Видео: Самолет упал в озеро в Австрии во время авиашоу

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Пилот сумел самостоятельно выбраться из кабины до того, как машина начала тонуть, его подобрали спасатели.

Фото, видео: Twitter @PlanesOfLegend, YouTube / Markus JayS

Спортивный самолет упал в озеро Вольфганг во время авиашоу в Австрии. Катастрофу снял на видео и выложил в сеть очевидец. Он пишет, что самолет демонстрировал различные трюки над водной гладью, и при втором развороте на 180 градусов на низкой высоте (первый получился отлично) зацепил воду левым крылом. Какое-то время пилот пытался выровнять машину, но ему это не удалось, и самолет плюхнулся на воду. Видно, что пилот самостоятельно выбрался из кабины до того, как машина начала тонуть. Затем его подбирают подоспевшие на лодке спасатели.

Как сообщает Salzburg24, авария произошла днем в понедельник, 4 февраля. На месте дежурили экстренные службы, поэтому сразу поспешили на помощь летчику, терпящему бедствие. Видимых повреждений 44-летний авиатор не получил, но на всякий случай его отправили в больницу на обследование.

Самолет уже подняли из воды с помощью пожарной службы. Сообщается, что загрязнения озера топливом не произошло.

Ранее Пятый канал публиковал похожие кадры, снятые на Байкале — летом 2018 года там тонул частный самолет-амфибия.

Видео: Самолет упал в озеро в Австрии во время авиашоу

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Twitter @PlanesOfLegend

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Twitter @PlanesOfLegend

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Twitter @PlanesOfLegend

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Twitter @PlanesOfLegend

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