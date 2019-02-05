Трогательное видео: Малыш Меган Маркл зашевелился в животе прямо перед папарацци

В социальных сетях уже давно обсуждают беременность Меган Маркл. Вместе с родителями фанаты с большим нетерпением ожидают появления на свет первенца королевской семьи.

Любопытству поклонников нет предела: на пол наследника принца Гарри даже делают ставки. Однако ждать осталось недолго: роды назначены на апрель.

Живот герцогини Сассекской уже довольно большой. И, как следовало ожидать, малыш Меган Маркл уже во всю дает маме о себе знать.

Во вторник, 5 февраля, в Instagram появилось видео, на котором заметно, как первенец шевелится у нее в животе. Трогательный момент случайно засняли папарацци во время очередного появления королевской семьи на публике. Малыш начал толкаться прямо перед объективом. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Несмотря на то, что будущая мама пыталась сохранять спокойствие, наблюдательным фанатам удалось заметить движения малыша. Трогательная запись моментально распространилась в соцсетях и собрала тысячи восторженных комментариев и лайков.

— Какой милый момент!

— Очень активный ребенок, как папа.

— Малыш Сассекский будет воином, это точно, — шутят пользователи.

Ране Пятый канал сообщал, что принц Гарри снова стал выпивать.