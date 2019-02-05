Трогательное видео: Малыш Меган Маркл зашевелился в животе прямо перед папарацци

В социальных сетях уже давно обсуждают беременность Меган Маркл. Вместе с родителями фанаты с большим нетерпением ожидают появления на свет первенца королевской семьи.
Любопытству поклонников нет предела: на пол наследника принца Гарри даже делают ставки. Однако ждать осталось недолго: роды назначены на апрель.
Живот герцогини Сассекской уже довольно большой. И, как следовало ожидать, малыш Меган Маркл уже во всю дает маме о себе знать.
Во вторник, 5 февраля, в Instagram появилось видео, на котором заметно, как первенец шевелится у нее в животе. Трогательный момент случайно засняли папарацци во время очередного появления королевской семьи на публике. Малыш начал толкаться прямо перед объективом. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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Can you see it 😱 #babysussex is a very active baby! #meghanmarkle #princeharry #DuchessofSussex #dukeofsussex
Несмотря на то, что будущая мама пыталась сохранять спокойствие, наблюдательным фанатам удалось заметить движения малыша. Трогательная запись моментально распространилась в соцсетях и собрала тысячи восторженных комментариев и лайков.
— Какой милый момент!
— Очень активный ребенок, как папа.
— Малыш Сассекский будет воином, это точно, — шутят пользователи.
Ране Пятый канал сообщал, что принц Гарри снова стал выпивать.