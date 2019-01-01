Куда смотрит Меган Маркл: Принц Гарри снова стал выпивать

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Герцога Сассекского заметили в пабе без супруги.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл 84

В сети уже долгое время обсуждают отношения Меган Маркл и принца Гарри. На первый взгляд — семейная идиллия. Ради своей избранницы герцог Сассекский даже перестал выпивать — вот что значит благотворное влияние жены. Ожидание пополнения в семействе только подогрело к паре интерес. Кажется, в их отношениях все идет как по маслу. Однако, как это обычно бывает, поклонники о многом не догадываются.

Оказалось, что супруг Меган Маркл стал снова выпивать. Несмотря на то, что он хотел остаться незамеченным, наблюдательные фанаты увидели его в пабе The Sands End Pub в Фулеме. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. Принц Гарри решил расслабиться после того, как вместе с женой посетил мероприятие в Национальном театре. Однако в паб он зашел уже без своей возлюбленной, а только в сопровождении охраны, которая старалась себя не выдать.

Зачем герцог Сассекский решил отказаться от прежних убеждений и начал выпивать, неизвестно. Вполне возможно, рассуждают журналисты издания Radar Online, бесконечные запреты строгой жены принцу уже надоели, поэтому он позволил себе небольшую мужскую слабость.

Ранее Пятый канал сообщал, что Меган Маркл намерена нарушить королевскую традицию во время родов. Супруга Гарри обзавелась специальной помощницей, которая оказывает только информативную и психологическую поддержку.

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл 84
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