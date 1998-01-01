Источник запаха газа найден в Петербурге

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По предварительной информации зловоние источал этантиол — одорант, который добавляют в бытовой газ.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Руслан Кривобок

Источник запаха газа обнаружен спасателями в Красносельском районе Петербурга, сообщает телеканал «78».

По предварительной информации зловоние источал этантиол — одорант, который добавляют в бытовой газ. Емкости с этим токсичным веществом находятся на корпоративной парковке в микрорайоне Лигово. Цистерну объемом в две тонны и бочки проверяют сотрудники МЧС.

Этантиол — токсичное вещество III класса опасности. Его добавляют в качестве одоранта в бытовой и сжиженный газ. Именно этот запах считается «запахом газа». При достижении больших концентраций этантиол вызывает головную боль, тошноту и потерю координации. Способен вызвать поражение почек и печени.

Роспотребнадзор, МЧС, «ПетербургГаз» и Комитет по природопользованию Северной столицы проводят проверки.

— Мы будем проводить замеры. Задействованы все 25 стационарных станций, может, направим и передвижные. Поскольку в России нет нормативов по запаху, по итогу мы только сможем сказать, были ли какие-то нарушения в атмосферном воздухе, — сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители Петербурга жалуются на резкий запах газа. В некоторых районах Северной столицы людям приходится дышать через влажные тряпки.

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