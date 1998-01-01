Российские буддисты во вторник, 5 февраля, отметили одно из важнейших событий — Сагаалган (Цаган сар) или праздник Белого месяца, который приурочен к началу Нового года по лунному календарю. Он символизирует обновление природы и человека, сообщает «ПолитЭксперт».

Этот праздник называют неспроста Белым месяцем, так как у монголов и бурятов этот цвет олицетворяет добро и благополучие, честность и чистоту. Ими люди стремятся наполнить весь свой последующий год.

«Безлунной» ночью накануне Нового года в дацанах устраивают обряды раскаяния и очищения — Дугжууба. Также не менее важными элементами Сагаалгана считаются щедрые подношения и походы в гости.

Ламы и монахи до наступления Нового года в течение нескольких дней читают многочасовые хуралы — молебны и мантры, дабы созвать добрые силы и настроить сознание на обновление.

Всю последнюю ночь ламы проводят в молитвах о том, чтобы наступающий год принес мир и благополучие на всей земле.

Празднование Сагаалгана длится весь месяц, в течение которого буддисты ходят в гости к родным и друзьям, одаривая друг друга подарками и сердечными пожеланиями на целый год.

Основная масса российских буддистов на сегодняшний день проживает в пяти регионах — в Бурятии, Тыве, Калмыкии, на Алтае и в Забайкальском крае. За последние годы крупные общины возникли в Москве, Петербурге, Самаре.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент России Владимир Путин пожелал российским буддистам «успешного и благополучного» Нового года. Его поздравление было опубликовано на официальном портале Кремля.