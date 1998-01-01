Путин поздравил россиян-буддистов с Новым годом

Президент России Владимир Путин пожелал российским буддистам «успешного и благополучного» Нового года. Его поздравление было опубликовано на официальном портале Кремля.

Глава государства подчеркнул важность праздника, который широко отмечают буддийские общины. По его словам, верующие активно участвуют в жизни страны, а их взаимодействие с государственными и общественными организациями укрепляется с каждым годом.

Праздник Цаган Сар («Белый месяц») традиционно отмечают монгольские народы, в том числе представители коренного населения Сибири и Крайнего Севера. В соответствии с лунным календарем, в 2019 году знаменательное событие выпало на вторник, 5 февраля.

Ранее Пятый канал рассказывал, как жители Поднебесной отмечают Китайский Новый год.