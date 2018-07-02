Биометрические данные россиян хотят собирать и в МФЦ

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Инициативу выдвинула компания-оператор единой биометрической системы.

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Биометрические данные граждан скоро могут начать собирать в многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом рассказали «Известиям» в компании.

Сейчас система сбора биометрических данных активно используется в банковской системе — слепки голоса и лица у клиентов запрашиваются с 1 июля 2018 года. Однако, по мнению представителей компании, россияне относятся к государству с большим доверием, чем к банкам, поэтому куда более охотно будут оставлять свои данные именно в госучреждении. Кроме того, нет точной информации о том, все ли банки предают собранные данные в единую систему, которая доступна всем заинтересованным учреждениям.

Техника для сбора биометрии обходится кредитным организациям недешево — для оснащения необходимыми системами и устройствами одного отделения банка необходимо потратить порядка пяти миллионов рублей. Многие банки проявили интерес к предложению «Ростелекома». Часть организаций намерена переоборудовать свои офисы, находящиеся в МФЦ. Остальные банки хотели бы, чтобы многофункциональные центры собирали данные без их участия. Стоит отметить, что в Минкомсвязи, несущем ответственность за работу МФЦ, об инициативе «Ростелекома» не слышали.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что биометрические данные планируется использовать и в работе общественного транспорта — в частности, для пассажиров могут ввести систему распознавания лиц.

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