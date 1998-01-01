Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

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Следствие просит оставить под стражей нападающего «Зенита», полузащитника «Краснодара», а также их двоих соучастников до 8 апреля.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 200

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могут остаться за решеткой еще до 8 апреля. 6 февраля тверской суд Москвы приступит к рассмотрению ходатайства следствия о продлении срока ареста полузащитника «Краснодара», нападающего «Зенита» и еще двух фигурантов дела.

Накануне судебного заседания Александр Кокорин выступил с открытым письмом в котором принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу команды за то, что подвел их.

Так же он признался, что полученный урок усвоил и хотел бы выйти на свободу.

Видео: Кокорин и Мамаев стали матрешками-заключенными

Учтет ли суд покаяние задержанного зенитовца мы узнаем сегодня.

А вот руководство клуба «Краснодар», решило не включать находящегося в Бутырке Павла Мамаева в заявку команды на участие в плей-офф лиги Европы.

Ранее Пятый канал рассказывал, что футболисты стали участниками двух конфликтов, которые произошли в октябре прошлого года. Оба они обвиняются по статьям «побои» и «хулиганство».

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