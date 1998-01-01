Джаз, шампанское, — Децл рассказал в 2012-м, какие похороны он бы хотел

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В сети появляется все больше интервью Кирилла Толмацкого — семь лет назад он рассказывал, как хотел, чтобы с ним простились.

Фото: www.globallookpress.com

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Умер рэпер Децл 40

Кирилл Толмацкий, известный как Децл, в 2012-м году дал большое интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал, как видит свои похороны. 3 февраля 2019-го рэпера не стало — он скончался в ижевском клубе после выступления. Интервью публикует сайт KP.RU.

— (Хочу, чтобы — прим. ред.) красиво играл джазовый оркестр, люди пили розовое шампанское и наслаждались этим днем. Не стояло бы куча бабулек у могилки и оплакивало меня, не давая мне спокойно стартануть в стратосферу, — так Децл описал церемонию прощания с собой.

В том же интервью Толмацкий много рассуждал о смерти и делился своими философскими мыслями. Он признался, что верит в реинкарнацию в духе индуизма и физическую смерть рассматривает только как переход на следующий уровень.

После смерти Толмацкого, в сети нашли его интервью 2015 года, в котором Децл рассказывал о планах жить до 450 лет и инсценировать свою смерть в возрасте 35 лет, чтобы отвязаться от внимания публики. Расчет на долголетие присутствовал у него уже в 2013-м.

— Вообще, я планирую прожить до 300-400 лет. И если у меня получится, то я расскажу об этом другим, — рассказывал Кирилл.

Ранее Пятый канал рассказывал, что отец Децла опроверг сообщения о результатах экспертизы.

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