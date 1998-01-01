Отец Децла опроверг сообщения о результатах экспертизы

Отец Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, прокомментировал результаты посмертной экспертизы артиста, опубликованные в СМИ. По словам Александра Толмацкого, распространяющаяся информация недостоверна, сообщает РБК.

Во вторник, 5 февраля, якобы стали известны предварительные результаты исследования крови Кирилла Толмацкого. Следов алкоголя и наркотических веществ специалисты в Удмуртии, где умер рэпер, не обнаружили.

Но как отметил отец скончавшегося музыканта, экспертиза проводится в течение двух недель, поэтому пока говорить о каких-либо конкретных результатах нельзя.

В Следственном комитете Удмуртии также сообщили о том, что медицинского заключения по данному делу у них на руках еще нет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Децл умер во время выступления в Ижевске в ночь со 2 на 3 февраля. Похороны кумира «нулевых» назначены на среду, 6 февраля.