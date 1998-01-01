Посмертный клип Децла появился на YouTube

Новый клип Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, появился на видеохостинге YouTube в среду, 6 февраля. После смерти музыканта его близкие загрузили композицию Inferno, которая должна была стать частью саундтрека к фильму. Этот трек вошел в пластинку «μετεμψύχωσις» (перевоплощение) 2017 года.

Главные действующие лица в клипе – молодые наркоторговцы. На протяжении всего ролика они занимаются производством и распространением запрещенных веществ. Сам рэпер выступает в роли водителя, который развозит по городу членов банды.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля вскоре после выступления на закрытой вечеринке в Ижевске. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.

Ранее Пятый рассказывал, как рэпер Децл представлял свои похороны из 2012 года.