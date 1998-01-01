Отец Кирилла Толмацкого, ставшего известным под псевдонимом Децл, выложил в Instagram пронизанный болью текст. Под фотографией рэпера Александр Толмацкий выразил о своем сожалении, что так и не смог помирится с сыном при жизни.

— Так мы с тобой и не поговорили. Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны. Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак, — говорится в посте.

58-летний продюсер также попросил прощения у сына и рассказал о своих ожиданиях.

— Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес. Прости меня, может быть я действительно был плохим отцом? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети — это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой! Прости меня, — написал он. И добавил, — сердце разрывается от любви и боли. Вот такой хреновый февраль.

Ранее Пятый канал сообщал, что последний клип Децла появился на YouTube в день его похорон.