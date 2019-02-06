Лавров о «предложении» перезаключить ДРСМД: РФ будет действовать зеркально

Россия планирует выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через шесть месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя «предложение» президента США Дональда о создании нового документа.

— Что касается ДРСМД, то мы все сказали в ответ на голословные обвинения США. Президент определил нашу позицию: мы будем действовать зеркально , — цитирует Лаврова РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что Москва также выйдет из ДРСМД спустя полгода, поскольку Америка начала процедуру выхода уже 2 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что Трамп не исключает возможности создания нового соглашения при участии США, России, Китая и еще нескольких стран.