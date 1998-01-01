Прощание с Децлом в Москве

Прямая трансляция.

В Москве прощаются с рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, сценический псевдоним Децл, который скоропостижно скончался 3 февраля в Ижевске вскоре после своего выступления.

В последний раз увидеть артиста собрались члены семьи, друзья и поклонники артиста. До сих пор не названа точная причина смерти рэп-исполнителя. По предварительному заключению, Кирилл Толмацкий скончался из-за болезни, связанной с патологией сердца. Точный диагноз медики обещали предоставить ближе к 17 февраля.

Прямую трансляцию с траурного мероприятия ведет телеканал «360».

Ранее Пятый канал сообщал, что отец Децла музыкальный продюсер Александр Толмацкий обратился к умершему сыну со своей страницы в социальной сети.