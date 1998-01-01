Прощание с Децлом в Москве

, 11:43 Видео 1 226

Траурное мероприятие проходит в столичной Центральной клинической больнице (ЦКБ).

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Умер рэпер Децл 42

Прямая трансляция.

В Москве прощаются с рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, сценический псевдоним Децл, который скоропостижно скончался 3 февраля в Ижевске вскоре после своего выступления.

В последний раз увидеть артиста собрались члены семьи, друзья и поклонники артиста. До сих пор не названа точная причина смерти рэп-исполнителя. По предварительному заключению, Кирилл Толмацкий скончался из-за болезни, связанной с патологией сердца. Точный диагноз медики обещали предоставить ближе к 17 февраля.

Прямую трансляцию с траурного мероприятия ведет телеканал «360».

Ранее Пятый канал сообщал, что отец Децла музыкальный продюсер Александр Толмацкий обратился к умершему сыну со своей страницы в социальной сети.

Тема:
Умер рэпер Децл 42
6 февр
«Сердце разрывается от любви и боли» — отец Децла рассказал о попытках помириться
6 февр
Посмертный клип Децла появился на YouTube
6 февр
Джаз, шампанское, — Децл рассказал в 2012-м, какие похороны он бы хотел
6 февр
Отец Децла опроверг сообщения о результатах экспертизы
5 февр
Анна Калашникова призналась, что в юности была поклонницей Децла
5 февр
В крови Децла следов наркотиков не обнаружено
5 февр
«Меня будут слушать и через 20 лет»: Последнее интервью Децла — видео
5 февр
«Имеющий уши услышит»: Новый клип Децла выйдет в день похорон артиста
4 февр
Граффити с изображением Децла появилось в Сочи — фото
4 февр
«Нес про меня ерунду»: Оксимирон опубликовал последнюю переписку с Децлом

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

12:35
Массовая эвакуация: ГИБДД поможет убрать снег в Петербурге
12:26
В Сирии обнаружена комната, замурованная тысячу лет назад
12:16
Россия реагирует на гонения против отечественных СМИ в Британии — Песков
12:04
Стало известно, кто изображен на фотографиях вместе с семьей Николая Второго
11:55
В южную полосу России приходит «лето»
11:43
Прощание с Децлом в Москве
11:29
«Сердце разрывается от любви и боли» — отец Децла рассказал о попытках помириться
11:22
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Хабаровском крае
11:10
«Глупо говорить, что я не переживаю» — Песков об отношении к критике
11:02
Сирия, стена и вина России — Трамп выступил с пламенной речью в Конгрессе
10:56
Дмитрий Киселев объяснил, почему женат в седьмой раз
10:42
Реагенты в 40-градусный мороз превратили дороги Красноярска в каток
10:28
Дочь Башмета допросили по делу о пожаре в «доме знаменитостей»
10:17
Посмертный клип Децла появился на YouTube
10:15
В Роскачестве рассказали, как выбрать утюг
9:55
«Термоядерная бомба»: Кети Топурия похвасталась идеальной фигурой в купальнике
9:51
6 февраля — Международный день бармена
9:42
Джаз, шампанское, — Децл рассказал в 2012-м, какие похороны он бы хотел
9:42
Появление первой в России кофейни для женщин вызвало бурную реакцию в сети
9:32
AMD представила флагманскую видеокарту Radeon VII

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама